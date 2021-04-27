Юношеский тренер Карацева рассказал, как впервые увидел его игру

Бывший тренер российского теннисиста Аслана Карацева Александр Куприн вспомнил, как впервые увидел игру 14-летнего Карацева, и рассказал о юности бывшего воспитанника.

«Мой партнёр по академии Ваня Потапов прибегает ко мне с круглыми глазами: «Ты такого ещё не видел» – «Да ладно? Ой Вань, да кто там? Видишь, у меня бухгалтерия?» Но он: «Пойдём посмотришь». Он вытянул меня на корт, я сажусь – и всё. Охренеть, думаю. 14 лет пацану, а он играет четвертьфинал взрослого турнира с парнем, у которого есть очко ATP, третий сет.

Я увидел лёгкость, свободу, точечные и достаточно плотные для 14-летнего мальчика удары, уверенную подачу и технику, феноменальную технику. Сейчас, кстати, все оценили технику Аслана, но это заслуга не моя, а его первого тренера из Израиля. Моя задача была в том, чтобы сохранить то, с чем он приехал, потому что, если не следить, если не играть очень много корзин, можно за два года всё растерять. Это очень важно было.



Аслан – визуалист, а с детьми-визуалистами тренеру проще работать. Как я показываю, так они и делают, плюс они смотрят теннис. Я им сразу говорю: «Домашнее задание – смотришь Федерера, Димитрова», – потому что они играют близко к академической технике. И дети-визуалисты потом приходят на корт и повторяют то, что увидели», — приводит слова Куприна Sports.ru.