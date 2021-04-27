Ник Боллетьери: Шарапова никогда не нуждалась во внимании публики для продвижении игры

Известный американский тренер Ник Боллетьери ответил на вопрос, раздражает ли российскую теннисистку Марию Шарапову то, что она не получила должного признания от теннисного сообщества в годы расцвета карьеры.
Боллетьери – основатель одноимённой теннисной Академии, воспитанниками которой в разное время являлись Моника Селеш и Джим Курье, Андре Агасси и Марсело Риос, сёстры Уильямс, Мария Шарапова и Елена Янкович. За годы своего существования Академия Боллетьери на разных этапах карьеры сотрудничала с победителями 14 турниров «Большого шлема».
«Мария прекрасно знает, чего добилась. Она никогда не нуждалась во внимании публики для продвижения своей игры. Мария – прекрасный человек, красивая девушка, её рекорды говорят сами за себя. Карьерный «Большой шлем» — это что-то особенное… Это всё, что нужно знать», — приводит слова Боллетьери Tennis 365.
Мария Шарапова – бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров «Большого шлема», 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA – 2004, обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
- 27 апреля 2021
-
10:07
-
09:44
-
01:07
-
00:56
-
00:27
-
00:00
- 26 апреля 2021
-
23:11
-
22:34
-
21:21
-
20:55
-
20:10
-
19:37
-
17:49
-
17:29
-
16:48
-
16:28
-
16:03
-
15:00
-
14:20
-
13:42
-
12:31
-
12:18
-
11:28
-
11:04
-
10:27
-
09:48
-
08:43
-
08:34
-
08:27
-
08:20
-
08:12
-
00:54
-
00:10
- 25 апреля 2021
-
23:26
-
22:49