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Ник Боллетьери: Шарапова никогда не нуждалась во внимании публики для продвижении игры

Ник Боллетьери: Шарапова никогда не нуждалась во внимании публики для продвижении игры
Теннис / WTA 0
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Известный американский тренер Ник Боллетьери ответил на вопрос, раздражает ли российскую теннисистку Марию Шарапову то, что она не получила должного признания от теннисного сообщества в годы расцвета карьеры.

Боллетьери – основатель одноимённой теннисной Академии, воспитанниками которой в разное время являлись Моника Селеш и Джим Курье, Андре Агасси и Марсело Риос, сёстры Уильямс, Мария Шарапова и Елена Янкович. За годы своего существования Академия Боллетьери на разных этапах карьеры сотрудничала с победителями 14 турниров «Большого шлема».

«Мария прекрасно знает, чего добилась. Она никогда не нуждалась во внимании публики для продвижения своей игры. Мария – прекрасный человек, красивая девушка, её рекорды говорят сами за себя. Карьерный «Большой шлем» — это что-то особенное… Это всё, что нужно знать», — приводит слова Боллетьери Tennis 365.

Мария Шарапова – бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров «Большого шлема», 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA – 2004, обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

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