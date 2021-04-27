Себастьян Корда: очень хотел бы выиграть турнир «Большого шлема» в этом году

Американский теннисист Себастьян Корда, сын победителя Открытого чемпионата Австралии-1998 Петра Корды поделился целями на текущий сезон.

«Я бы очень хотел выиграть турнир «Большого шлема» в этом году, но до него ещё нужно проделать долгий и сложный путь. Так что одна из главных целей – закончить год в топ-50», — приводит слова Корды сайт ATP.

20-летний Корда в рейтинге 52 недель ATP занимает 65 позицию.

Ранее на «Мастерсе» в Майами (США) он дошёл до четвертьфинала, где проиграл россиянину Андрею Рублёву со счётом 5:7, 6:7. На пути в 1/4-ю финала юный американец среди прочих обыграл итальянца Фабио Фоньини, россиянина Аслана Карацева и восьмую ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана.

Корда примет участие в стартовавшем турнире категории ATP-250 в Мюнхене (Бавария), где в первом круге сыграет с колумбийцем Даниэлем-Элаи Галаном.

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