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Новак Джокович перед стартом «Ролан Гаррос» сыграет на втором турнире в Белграде

Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявился на второй турнир ATP-250 в Белграде (Сербия), который пройдёт прямо перед стартом «Ролан Гаррос» с 22 по 29 мая. Об этом в своём «твиттере» сообщил спортивный журналист Михал Самульски.

Напомним, Открытый чемпионат Франции был перенесён организаторами на период с 30 мая по 13 июня.

Своё участие на турнире в Белграде также подтвердили французы Гаэль Монфис и Адриан Маннарино, грузин Николоз Басилашвили, а также сербы Душан Лайович и Филип Крайинович.

Ранее Джокович вылетел с домашнего турнира на стадии полуфинала, проиграв россиянину Аслану Карацеву со счётом в трех сетах 5:7, 6:4, 4:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 26 минут. Титул в Белграде взял итальянец Маттео Берреттини, обыгравший Карацева со счётом в трех сетах 6:1, 3:6, 7:6 (7:0).

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