Пресс-служба ATP назвала пять причин следить за турниром в Мюнхене

На официальном сайте ATP вышел материал, где раскрывается пять причин, по которым стоит пристально следить за турниром категории ATP-250 в Мюнхене (Германия), который пройдёт с 26 апреля по 2 мая.
Первым поводом для внимания к соревнованиям стало выступление дома шестой ракетки мира Александра Зверева, который уже демонстрировал отличную игру на родном корте и дважды выигрывал турнир (в 2017-м и 2018-м году).
Во-вторых, медиа-служба ATP призывает сфокусироваться на матчах других представителей Германии – Доминика Кёпфера, Филиппа Кольшрайбера, который, к слову, является трёхкратным чемпионом Мюнхена, Яна-Леннарда Штруффа и других.
Третьим источником инфоповодов в Мюнхене ATP называет второго сеяного турнира норвежца Каспера Рууда, который ранее сумел дойти до полуфинала «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). А четвёртым игроком, заслуживающем внимания, стал 20-летний американец Себастьян Корда, ранее заявивший, что его целью на сезон является победа на турнире «Большого шлема».
Последним пунктом призыва к просмотру матчей в Мюнхене стал турнир в парном разряде, где выступят сильные немецкие игроки, в числе которых брат Александра Зверева – Миша.
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