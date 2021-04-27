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Энди Маррей заявился в квалификацию «Ролан Гаррос»

Энди Маррей заявился в квалификацию «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2021 0

Бывшая первая ракетка мира шотландский теннисист Энди Маррей заявился в квалификацию грядущего «Ролан Гаррос». Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Михал Самульски.

В квалификации турнира Маррей посеян под 16-м номером. В предварительных матчах мужской сетки также сыграют россияне Евгений Донской, Роман Сафиуллин и Андрей Кузнецов, белорус Илья Ивашко, украинец Илья Марченко, казахстанец Дмитрий Попко и представитель Узбекистана Денис Истомин.

Квалификация Открытого чемпионата Франции должна пройти с 24 по 28 мая без зрителей на трибунах. Турнир в основе начнётся 30 мая, а закончится 13 июня.

В текущем сезоне Энди Маррей играл на турнирах в Монпелье (Франция) и Роттердаме (Нидерланды), где не проходил дальше второго круга. В рейтинге 52 недель британец занимает 121-ю позицию.

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