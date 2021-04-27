Энди Маррей заявился в квалификацию «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира шотландский теннисист Энди Маррей заявился в квалификацию грядущего «Ролан Гаррос». Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Михал Самульски.
В квалификации турнира Маррей посеян под 16-м номером. В предварительных матчах мужской сетки также сыграют россияне Евгений Донской, Роман Сафиуллин и Андрей Кузнецов, белорус Илья Ивашко, украинец Илья Марченко, казахстанец Дмитрий Попко и представитель Узбекистана Денис Истомин.
Квалификация Открытого чемпионата Франции должна пройти с 24 по 28 мая без зрителей на трибунах. Турнир в основе начнётся 30 мая, а закончится 13 июня.
В текущем сезоне Энди Маррей играл на турнирах в Монпелье (Франция) и Роттердаме (Нидерланды), где не проходил дальше второго круга. В рейтинге 52 недель британец занимает 121-ю позицию.
- 27 апреля 2021
-
12:57
-
12:45
-
12:29
-
12:10
-
11:39
-
10:26
-
10:07
-
09:44
-
01:07
-
00:56
-
00:27
-
00:00
- 26 апреля 2021
-
23:11
-
22:34
-
21:21
-
20:55
-
20:10
-
19:37
-
17:49
-
17:29
-
16:48
-
16:28
-
16:03
-
15:00
-
14:20
-
13:42
-
12:31
-
12:18
-
11:28
-
11:04
-
10:27
-
09:48
-
08:43
-
08:34
-
08:27