Кудерметова сыграет с Весниной, Александрова — с Азаренко на старте турнира в Мадриде

Сегодня, 27 апреля, прошла жеребьёвка турнира категории WTA-1000, который пройдёт в Мадриде (Испания) с 29 апреля по 8 мая.

В соревнованиях примут участие представительницы топ-3 рейтинга лучших в мире — австралийка Эшли Барти (1), японка Наоми Осака (2) и румынка Симона Халеп (3).

На турнир заявились и россиянки. В первом круге Вероника Кудерметова поборется с Еленой Весниной, Светлана Кузнецова встретится с латвийкой Еленой Остапенко, Екатерине Александровой предстоит сразиться с белоруской Викторией Азаренко, Анастасия Павлюченкова сыграет с американкой Киз Мэдисон.

Отметим, что для Весниной — это первый турнир в одиночном разряде после выхода из декрета.

Ещё одна россиянка Дарья Касаткина узнает соперницу по итогам квалификации.

Пятую ракетку мира украинку Элину Свитолину (4) в первом круге ждёт встреча со швейцаркой Хиль Белен Тайхман, а седьмой номер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко (5) сыграет с одной из победительниц квалификации.

Действующей чемпионкой Мадрида является представительница Нидерландов Кики Бертенс.