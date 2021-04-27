Кудерметова сыграет с Весниной, Александрова — с Азаренко на старте турнира в Мадриде

Сегодня, 27 апреля, прошла жеребьёвка турнира категории WTA-1000, который пройдёт в Мадриде (Испания) с 29 апреля по 8 мая.
В соревнованиях примут участие представительницы топ-3 рейтинга лучших в мире — австралийка Эшли Барти (1), японка Наоми Осака (2) и румынка Симона Халеп (3).
На турнир заявились и россиянки. В первом круге Вероника Кудерметова поборется с Еленой Весниной, Светлана Кузнецова встретится с латвийкой Еленой Остапенко, Екатерине Александровой предстоит сразиться с белоруской Викторией Азаренко, Анастасия Павлюченкова сыграет с американкой Киз Мэдисон.
Отметим, что для Весниной — это первый турнир в одиночном разряде после выхода из декрета.
Ещё одна россиянка Дарья Касаткина узнает соперницу по итогам квалификации.
Пятую ракетку мира украинку Элину Свитолину (4) в первом круге ждёт встреча со швейцаркой Хиль Белен Тайхман, а седьмой номер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко (5) сыграет с одной из победительниц квалификации.
Действующей чемпионкой Мадрида является представительница Нидерландов Кики Бертенс.
- 27 апреля 2021
-
14:14
-
13:50
-
13:31
-
12:57
-
12:45
-
12:29
-
12:10
-
11:39
-
10:26
-
10:07
-
09:44
-
01:07
-
00:56
-
00:27
-
00:00
- 26 апреля 2021
-
23:11
-
22:34
-
21:21
-
20:55
-
20:10
-
19:37
-
17:49
-
17:29
-
16:48
-
16:28
-
16:03
-
15:00
-
14:20
-
13:42
-
12:31
-
12:18
-
11:28
-
11:04
-
10:27
-
09:48