Определился соперник белоруса Ивашко во втором круге турнира в Мюнхене

Стало известно, с кем сыграет белорусский теннисист Илья Ивашко во втором круге турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия). На старте турнира Ивашко обыграл финна Эмиля Руусувуори со счётом в двух сетах 6:1, 6:2.

Ивашко сразится с американцем Маккензи Макдональдом, который в первом круге обыграл серба Душана Лайовича со счётом в двух сетах 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Макдональд 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Лайовича – 1 эйс и 3 двойные ошибки.

Призовой фонд соревнований составил более € 419 тыс. Действующим победителем турнира является представитель Чили Кристьян Гарин.

Ранее с турнира снялся единственный представитель России — Аслан Карацев.

Аслан Карацев снялся с турнира ATP-250 в Мюнхене