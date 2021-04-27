Вера Звонарёва выиграла на старте квалификации турнира в Мадриде

Российская теннисистка Вера Звонарёва одержала победу на старте квалификации турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Россиянка в двух сетах обыграла представительницу Нидерландов Аранчу Рус со счётом в двух сетах 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час и 10 минут.

Звонарёва ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету её соперницы – 3 двойные ошибки и 2 спасённых брейк-пойнта из 7.

В финале квалификации Звонарёва сыграет с представительницей Словакии Анной Шмидловой.

Отметим, что в основную сетку турнира попало сразу шестеро россиянок — Вероника Кудерметова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Светлана Кузнецова.

Действующей чемпионкой Мадрида является представительница Нидерландов Кики Бертенс.