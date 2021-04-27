Белорус Герасимов прыжком сломал ракетку после восьми проигранных подряд геймов в Мюнхене
Белорусский теннисист Егор Герасимов не сдержал эмоций и сломал ракетку, прыгнув на неё, в матче первого круга на турнире категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).
Напомним, Герасимов снялся с матча с аргентинским теннисистом Гидо Пелья при счёте 6:0, 2:0 в пользу соперника.
Эмоциональный момент попал в трансляцию. Прыжок Герасимова разломил ракетку на две части.
Призовой фонд соревнований составил более € 419 тыс. Действующим победителем турнира является представитель Чили Кристьян Гарин.
Ранее с турнира снялся единственный представитель России — Аслан Карацев. Первым сеяным соревнований в Баварии стал шестая ракетка мира немец Александр Зверев.
Егор Герасимов снялся с матча первого круга на турнире в Мюнхене, проиграв 8 геймов подряд
Мюнхен ждёт Карацева. Встреча со Зверевым для Аслана возможна только в финале
Аслан Карацев, победивший в Белграде Джоковича, станет одной из главных звёзд турнира в столице Баварии.
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