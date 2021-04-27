Белорус Герасимов прыжком сломал ракетку после восьми проигранных подряд геймов в Мюнхене

Белорусский теннисист Егор Герасимов не сдержал эмоций и сломал ракетку, прыгнув на неё, в матче первого круга на турнире категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).

Напомним, Герасимов снялся с матча с аргентинским теннисистом Гидо Пелья при счёте 6:0, 2:0 в пользу соперника.

Эмоциональный момент попал в трансляцию. Прыжок Герасимова разломил ракетку на две части.

Призовой фонд соревнований составил более € 419 тыс. Действующим победителем турнира является представитель Чили Кристьян Гарин.

Ранее с турнира снялся единственный представитель России — Аслан Карацев. Первым сеяным соревнований в Баварии стал шестая ракетка мира немец Александр Зверев.

Егор Герасимов снялся с матча первого круга на турнире в Мюнхене, проиграв 8 геймов подряд