«Мы ищем решение проблемы». Муратоглу оценил выступление С. Уильямс на последних ТБШ

Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, в преддверии «Ролан Гаррос» признался, что его подопечная после выхода из декрета начала испытывать психологические проблемы, играя в финалах турниров «Большого шлема».
«С тех пор как Серена стала мамой, она сыграла в четырёх финалах турниров «Большого шлема». Это хороший уровень, но, правда, она их больше не выигрывает. Эта история — дополнительный подталкивающий фактор для неё.
На Открытом чемпионате Австралии Серена находилась в лучшей форме с момента её возвращения после декрета. То, что она выбыла в игре с Осакой, было большим разочарованием. Помню времена, когда она выходила в полуфиналы и финалы турниров «Большого шлема», находясь в не самой лучшей форме. Мы ищем решение этой проблемы», — приводит слова Муратоглу Tennis Majors.
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