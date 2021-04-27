Басилашвили вышел во второй круг турнира в Мюнхене, уверенно обыграв Монтейро
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).
В стартовом матче пятый сеяный Басилашвили уверенно обыграл представителя Бразилии Тьяго Монтейро со счётом 6:2, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Басилашвили 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Монтейро — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.
Во втором круге соревнований Басилашвили сразится с победителем матча Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) — Себастьян Корда (США).
Призовой фонд соревнований в Мюнхене составил более € 419 тыс. Действующим победителем турнира является представитель Чили Кристьян Гарин.
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