Басилашвили вышел во второй круг турнира в Мюнхене, уверенно обыграв Монтейро

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).

В стартовом матче пятый сеяный Басилашвили уверенно обыграл представителя Бразилии Тьяго Монтейро со счётом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Басилашвили 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Монтейро — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

Во втором круге соревнований Басилашвили сразится с победителем матча Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) — Себастьян Корда (США).

Призовой фонд соревнований в Мюнхене составил более € 419 тыс. Действующим победителем турнира является представитель Чили Кристьян Гарин.