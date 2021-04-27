Организаторы Уимблдона решили отменить традиционный выходной день

Организаторы Уимблдона объявили об отказе от традиционного выходного дня в первое воскресенье турнира.
Нововведения вступят в силу с 2022 года, соревнования будут идти ровно 14 дней. Отметим, что в настоящее время Уимблдон является единственным турниром «Большого шлема», на котором есть день отдыха.
Председатель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Йен Хьюитт отметил, что улучшенные технологии ухода за травяными кортами теперь позволяют играть все 14 дней.
Напомним, в 2020 году Уимблдон был отменён из-за пандемии коронавируса. В текущем году соревнования запланированы на период с 28 июня по 11 июля.
Действующими чемпионами Уимблдона являются первая ракетка мира серб Новак Джокович и третья ракетка мира представительница Румынии Симона Халеп.
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