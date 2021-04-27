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Организаторы Уимблдона рассказали об изменениях в проведении турнира в 2021 году

Организаторы Уимблдона рассказали об изменениях в проведении турнира в 2021 году
Теннис 0

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC), на кортах которого проводится Уимблдон, опубликовал ряд заявлений, касающихся проведения чемпионата в 2021 году, который состоится с 28 июня по 11 июля.

Зрительская вместимость на трибунах будет составлять не менее 25% и станет зависеть от рекомендаций правительства, а также от возможных ослаблений ограничений после 21 июня.

«Мы надеемся, что 25% — минимальный процент, который сможем позволить. Как можно больше любителей тенниса должны побывать на наших соревнованиях. Также немаловажной является и финансовая сторона турнира», — заявила исполнительный директор AELTC Салли Болтон.

В ближайшем будущем на территории проведения соревнований планируется создать новый «Уимблдон Парк», в котором будут построены дополнительные корты, а также сохранены исторические места.

«Мы считаем, что все нововведения представляют собой большую пользу как для самого турнира, так и для нашего района, Лондона и Великобритании в целом», — сообщил председатель клуба Иен Хьюитт.

Также Уимблдон получил полную выплату страховки от пандемии коронавируса. Сумма составила € 207 млн. Напомним, что в прошлом году соревнования не проходили впервые с 1945 года. Действующими победителями являются серб Новак Джокович и представительница Румынии Симона Халеп.

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