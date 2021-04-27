Организаторы Уимблдона рассказали об изменениях в проведении турнира в 2021 году

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC), на кортах которого проводится Уимблдон, опубликовал ряд заявлений, касающихся проведения чемпионата в 2021 году, который состоится с 28 июня по 11 июля.
Зрительская вместимость на трибунах будет составлять не менее 25% и станет зависеть от рекомендаций правительства, а также от возможных ослаблений ограничений после 21 июня.
«Мы надеемся, что 25% — минимальный процент, который сможем позволить. Как можно больше любителей тенниса должны побывать на наших соревнованиях. Также немаловажной является и финансовая сторона турнира», — заявила исполнительный директор AELTC Салли Болтон.
В ближайшем будущем на территории проведения соревнований планируется создать новый «Уимблдон Парк», в котором будут построены дополнительные корты, а также сохранены исторические места.
«Мы считаем, что все нововведения представляют собой большую пользу как для самого турнира, так и для нашего района, Лондона и Великобритании в целом», — сообщил председатель клуба Иен Хьюитт.
Также Уимблдон получил полную выплату страховки от пандемии коронавируса. Сумма составила € 207 млн. Напомним, что в прошлом году соревнования не проходили впервые с 1945 года. Действующими победителями являются серб Новак Джокович и представительница Румынии Симона Халеп.
- 27 апреля 2021
-
19:00
-
18:25
-
18:03
-
17:30
-
16:55
-
16:24
-
16:12
-
15:52
-
15:35
-
15:12
-
14:14
-
13:50
-
13:31
-
12:57
-
12:45
-
12:29
-
12:10
-
11:39
-
10:26
-
10:07
-
09:44
-
01:07
-
00:56
-
00:27
-
00:00
- 26 апреля 2021
-
23:11
-
22:34
-
21:21
-
20:55
-
20:10
-
19:37
-
17:49
-
17:29
-
16:48
-
16:28