Энди Маррей призвал теннисистов вакцинироваться от коронавируса

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Энди Маррей призвал игроков сделать вакцину от коронавируса.



«Не очень весело находиться в изоляции на турнирах. Например, я смотрел в окно из номера в Майами, наблюдая за толпой гуляющих людей. Игрокам в этот момент приходилось оставаться наедине с собой.



Всё это очень расстраивает игроков на протяжении долгого времени. Некоторые теннисисты, например австралийцы, почти год не были дома. Если они вернутся на родину, то им придётся находиться две недели на изоляции без тренировок. С другой стороны, когда в Бразилии от коронавируса погибают 600 тысяч человек, то становится понятно, что нам нужно продолжать придерживаться правил и выполнять свою работу.



Самый лучший способ обеспечить безопасность турниров, игроков и сотрудников в настоящее время — вакцинация. Если вы хотите избежать пребывания в «пузыре», то вам необходимо привиться вакциной, нужно выбирать: либо мы начинаем жить нормальной жизнью, либо не делаем вакцину и продолжаем жить в изоляции», — приводит слова Маррея Tennis World USA.



Напомним, что последними турнирами, где выступала бывшая первая ракетка мира, были турниры в Монпелье (Франция) и Роттердаме (Нидерланды), где он не проходил дальше второго круга. Также Маррей снялся с турнира «Мастерс» в Майами по причине травмы паха.

Энди Маррей заявился в квалификацию «Ролан Гаррос»