Нисикори снялся с турнира в Эшториле

Японский теннисист Кей Нисикори отказался от участия в турнире категории ATP-250 в Эшториле (Португалия) из-за повреждения приводящей мышцы.



«Я очень разочарован тем, что мне приходится покинуть Эшторил. Я приехал сюда заранее, взял несколько выходных, а затем провёл два очень хороших тренировочных дня.



Вчера, к сожалению, я повредил правую ногу. Мы проведём обследование. Не думаю, что это серьёзная травма, но я не смогу выступить в ближайшее время», — сообщил Нисикори в официальном заявлении на странице турнира в «Твиттере».



Заменит 41-ю ракетку мира на турнире в качестве лаки лузера Роберто Карбальес-Баэна, которому предстоит сыграть с двукратным финалистом турниров «Большого шлема» Кевином Андерсоном.