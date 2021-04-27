Патрик Макинрой: не думаю, что Федерер сможет выиграть «Ролан Гаррос»

Бывший теннисист, а ныне комментатор и аналитик ESPN Патрик Макинрой рассказал о шансах Роджера Федерера на победу на «Ролан Гаррос».



«Федерер не собирался бы на турнир, если бы не был уверен, что сможет хорошо выступить. Но не считаю, что он реально думает о победе.



Даже когда он находился в наилучших кондициях, то был номером два в мире по игре на грунте. А теперь, после такой длительной паузы, не думаю, что он сможет выступить лучше.



Я никогда не недооцениваю его величие. Он представляет угрозу на каждом крупном турнире. Он — один из, если не самый величайший теннисист всех времён. Он просто любит эту игру», — приводит слова Макинроя Tennis Head.



Напомним, что Федерер вернулся на корт после годичного перерыва в начале марта на турнире ATP-250 в Дохе (Катар), где добрался до 1/4 финала, уступив Николозу Басилашвили из Грузии со счётом 6:3, 1:6, 5:7. После этого Федерер не принимал участия в соревнованиях.

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