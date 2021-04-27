Серена Уильямс посетила «Дисней Уорлд» со своей семьей

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс посетила самый крупный в мире «Дисней Уорлд», находящийся в Орландо.



Американская теннисистка находилась в компании своего мужа Алексиса и дочери Олимпии. Серена рассказала о своих эмоциях и ответила на пару вопросов.



«Я восторженна, счастлива и немного околдована! Мой любимый аттракцион в парке — «Анимированный 3D-полёт». Люблю бар «Микки Мауса». Из персонажей больше всего мне нравится Дональд Дак. Сегодня оторвусь по полной!» — рассказала Уильямс в мини-интервью официальному сайту WTA.



Напомним, что после возвращения из декретного отпуска (Уильямс стала матерью в начале сентября 2017 года) Серена выиграла лишь один турнир в 2020 году в Окленде (Новая Зеландия).

Фото: Walt Disney World/Matt Stroshane

Серена Уильямс выступит на турнире в Риме перед «Ролан Гаррос»