Серена Уильямс посетила «Дисней Уорлд» со своей семьей

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс посетила самый крупный в мире «Дисней Уорлд», находящийся в Орландо.
Американская теннисистка находилась в компании своего мужа Алексиса и дочери Олимпии. Серена рассказала о своих эмоциях и ответила на пару вопросов.
«Я восторженна, счастлива и немного околдована! Мой любимый аттракцион в парке — «Анимированный 3D-полёт». Люблю бар «Микки Мауса». Из персонажей больше всего мне нравится Дональд Дак. Сегодня оторвусь по полной!» — рассказала Уильямс в мини-интервью официальному сайту WTA.
Напомним, что после возвращения из декретного отпуска (Уильямс стала матерью в начале сентября 2017 года) Серена выиграла лишь один турнир в 2020 году в Окленде (Новая Зеландия).
Фото: Walt Disney World/Matt Stroshane
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