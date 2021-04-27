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Рублёв посетил стадион «Барселоны» и получил именную футболку клуба

Рублёв посетил стадион «Барселоны» и получил именную футболку клуба
Теннис / ATP 0

Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв посетил домашний стадион ФК «Барселоны» — «Камп Ноу».

«Особенный визит! Андрей Рублёв сегодня был на «Камп Ноу»! Было приятно тебя увидеть!» — сообщается в заявлении клуба на официальной странице в «Твиттере».

Рублёв в комментариях ответил на данное сообщение: «Большое спасибо, что пригласили меня!»

«У «Барселоны» потрясающий стадион. Когда он наполняется, это выглядит грандиозно», — рассказал Рублёв в интервью клубному каналу.

Напомним, что россиянин выступал на недавнем турнире ATP, проходившем в Барселоне. На стадии четвертьфинала Рублёв уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 2:6, 6:7 (6:8). На счету седьмой ракетки мира восемь титулов в карьере в одиночном разряде. Последний — в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).

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