Рублёв пожелал «Барселоне» выиграть чемпионат Испании

Российский теннисист Андрей Рублёв посетил «Камп Ноу». Седьмая ракетка мира рассказал о своей карьере, а также поделился информацией о том, с кем дружит в «Барселоне».



«Не надеялся, что так быстро дойду до седьмого места в мировом рейтинге. Я лишь был сосредоточен на том, чтобы стать как можно более сильным игроком. О личных достижениях не думал.

Я знаком с Пике и благодаря ему стал болеть за «Барселону». Постоянно слежу за важными матчами команды, такими как финал Кубка Испании. Поздравляю Жерара, когда они завоёвывают трофеи. Желаю им всего наилучшего, победы в лиге. Также надеюсь, что Пике будет хорошо обороняться и никто им не будет забивать голы.



Говорить что-то о Месси — непросто. Безусловно, это один из сильнейших игроков в истории. Что тут ещё можно добавить?» — рассказал Рублёв в интервью клубному каналу «Барселоны».