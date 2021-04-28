Надаль: часто слышал, что моя карьера будет коротка, но я ещё здесь и сражаюсь за титулы

Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что испытывает чувство гордости от осознания того, что продолжает показывать хорошую игру и сражаться за самые большие титулы.



«На протяжении многих лет слышал, что моя карьера будет коротка из-за стиля игры, который я избрал для себя. Но я всё ещё здесь, сражаюсь за самые большие титулы и наслаждаюсь теннисом. Я горжусь этим», — приводит слова Надаля журналист Луиджи Гатто на своей странице в «Твиттере».



Напомним, Надаль одержал победу на завершившемся 25 апреля турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В решающем матче со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 7:5 Рафаэль нанёс поражение второй ракетке соревнований греческому теннисисту Стефаносу Циципасу.