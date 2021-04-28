Мело превзошёл результат Кольшрайбера в «Баварских играх» на турнире в Мюнхене

Бразильский теннисист Марсело Мело на турнире ATP-250 в Мюнхене (Германия) принял участие в забавных конкурсах от организаторов — «Баварских играх». Ему нужно было забить гвоздь в бревно, прокатить пивные кружки по столу, набирая очки, и попасть теннисным мячом в кружку.

Видео доступно в «твиттере» турнира в Мюнхене

В сумме Мело набрал 110 очков, превзойдя результат первого участника — немца Филиппа Кольшрайбера (100).

В 2019 году победителем этих соревнований стал чилийский теннисист Кристьян Гарин. В финальном матче он в трёх партиях обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (7:1). В 2020 году турнир в Мюнхене не состоялся из-за пандемии коронавируса. Нынешний розыгрыш турнира завершится 2 мая.