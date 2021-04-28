Роджер Федерер опубликовал фото с катка

Швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в своём «инстаграме» новую фотографию. 20-кратный чемпион «Больших шлемов» побывал в гостях у профессионального хоккейного клуба «Берн» на стадионе «Пост Финанс-Арена». Клуб представляет одноимённую столицу Швейцарии. Компанию Федереру составил Северин Лухти.
«Приятно вернуться в Берн», — подписал пост теннисист.
Подписчики прокомментировали фото следующим образом. «Ты играешь в теннис, помни это», «Король всего», «Скучаю по тебе! С нетерпением жду в Женеве. Оставайся в безопасности, король» — писали пользователи. Официальный аккаунт Открытого чемпионата Австралии также не остался в стороне. «Отлично выглядите, ребята» — говорится в комментарии.
Пост доступен в "инстаграме" Роджера Федерера.
Федерер вернулся на корт после годичного перерыва в начале марта на турнире ATP-250 в Дохе (Катар), где добрался до 1/4 финала, уступив Николозу Басилашвили из Грузии со счётом 6:3, 1:6, 5:7. После этого Федерер не принимал участия в соревнованиях.
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