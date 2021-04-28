Зверев — о Кубке Дэвиса: это просто турнир. Лучше проводить его каждые два-четыре года

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал нежелание играть в Кубке Дэвиса-2021. Шестой ракетке мира не нравится обновленный формат турнира.
«Моё мнение не изменилось. Я играл в Кубке ATP, для меня это одно и то же. Я надеюсь, что они вернутся к старой системе, с эмоциями, со страстью, с увлечённостью. На данный момент это просто турнир. Можно сделать из него масштабное событие — как в футболе проводить его каждые два-четыре года.
Вакцинация членов немецкой олимпийской сборной? Мне предложили. Я считаю, что есть люди, для которых важнее быть вакцинированными, чем для олимпийских спортсменов", — приводит слова Зверева Sport.sky.de.
Зверев отказался от участия в предыдущем Кубке Дэвиса. На Олимпиаде он собирается выступить в одиночке и в миксте с немкой Анжелик Кербер.
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