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Вера Звонарёва отобралась в первый круг турнира в Мадриде

Вера Звонарёва отобралась в первый круг турнира в Мадриде
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вера Звонарёва в финале квалификации турнира в Мадриде обыграла представительницу Словакии Анну Каролину Шмидлову.

Для уверенной победы россиянке потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Звонарёвой. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.

Звонарёва два раза подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. Её соперница Шмидлова один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и не заработала ни одного брейк-пойнта.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет €2 549 105. Финал пройдёт 8 мая. Предыдущей победительницей соревнования является Кики Бертенс из Нидерландов. В финале она обыграла представительницу Румынии Симону Халеп со счётом 6:4, 6:4.

Вера Звонарёва выиграла на старте квалификации турнира в Мадриде
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