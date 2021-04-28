Козлова обыграла Дияс и вышла в основную сетку турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла в основную сетку турнира в Мадриде. В финале квалификации она обыграла представительницу Казахстана Зарину Дияс.

Для победы Козловой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу украинки. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.



Козлова ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. Её соперница Дияс один раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет €2 549 105. Финал пройдёт 8 мая. Предыдущей победительницей соревнования является Кики Бертенс из Нидерландов. В финале она обыграла представительницу Румынии Симону Халеп со счётом 6:4, 6:4.