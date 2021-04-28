Австралийский теннисист Джон Миллман стал первым четвертьфиналистом турнира в Мюнхене. Его соперник по второму кругу, представитель Аргентины Гидо Пелья снялся с соревнований во время второго сета.

Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут. Миллман проиграл первый сет со счётом 4:6. Во втором сете Пелья также вёл — 2:0, но был вынужден отказаться от дальнейшей игры.

Миллман выполнил три эйса, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. Его соперник Пелья также три раза подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал два из шести брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал соревнований австралиец поспорит с победителем встречи между уругвайцем Пабло Куэвасом и представителем Норвегии Каспером Руудом.