Австралийский теннисист Джон Миллман стал первым четвертьфиналистом турнира в Мюнхене. Его соперник по второму кругу, представитель Аргентины Гидо Пелья снялся с соревнований во время второго сета.
Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут. Миллман проиграл первый сет со счётом 4:6. Во втором сете Пелья также вёл — 2:0, но был вынужден отказаться от дальнейшей игры.
Миллман выполнил три эйса, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. Его соперник Пелья также три раза подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал два из шести брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал соревнований австралиец поспорит с победителем встречи между уругвайцем Пабло Куэвасом и представителем Норвегии Каспером Руудом.
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