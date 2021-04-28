Джокович — своим болельщикам из Мадрида: надеюсь увидеть вас всех в следующем году

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал снятие с турнира в Мадриде.
«К сожалению, в этом году я не смогу поехать в Мадрид и встретиться со всеми своими поклонниками. Прошло уже два года, довольно много времени. Надеюсь увидеть вас всех в следующем году», — приводит слова первой ракетки мира официальный твиттер-аккаунт «Mutua Madrid Open».
Турнир пройдёт со 2 по 9 мая. Новак является действующим чемпионом соревнования. В 2019 году он обыграл в финале грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4. Всего на счету серба три титула в Мадриде (2011, 2016, 2019).
В текущем сезоне лидер мирового рейтинга также снялся с «Мастерса» в Майами (США). На прошлой неделе Джокович проиграл в полуфинале домашнего турнира в Белграде (Сербия) россиянину Аслану Карацеву со счётом 5:7, 6:4, 4:6.
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