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Пелья красиво закончил розыгрыш из 35 ударов. Видео

Пелья красиво закончил розыгрыш из 35 ударов. Видео
Теннис / ATP 0

Аргентинский теннисист Гидо Пелья красиво закончил розыгрыш из 35 ударов в матче второго круга турнира в Мюнхене (Германия) против представителя Австралии Джона Миллмана.

Серия из 35 ударов имела место быть в первом сете при счёте 5:4 в пользу Гидо Пельи. Благодаря точному завершению розыгрыша со своей подачи аргентинец повёл 15:0.

Но красивые удары не помогли представителю Аргентины выйти в четвертьфинал соревнования. Во втором сете, ведя в счёте 2:0, он был вынужден отказаться от дальнейшей игры и сняться с турнира. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

Джон Миллман поспорит за выход в полуфинал с норвежским теннисистом Каспером Руудом. Призовой фонд турнира в Мюнхене составляет €419 470. Финал пройдёт 2 мая.

Каспер Рууд стал вторым игроком, вышедшим в четвертьфинал турнира в Мюнхене
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