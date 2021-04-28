Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла в финале квалификации турнира в Мадриде. Она не смогла одолеть представительницу Франции Кристину Младенович.

Для победы француженке потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу Младенович. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.



Потапова выполнила один эйс, совершила девять двойных ошибок и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. Её соперница Младенович один раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала шесть из 16 брейк-пойнтов.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет €2 549 105. Финал пройдёт 8 мая. Предыдущей победительницей соревнования является Кики Бертенс из Нидерландов. В финале она обыграла представительницу Румынии Симону Халеп со счётом 6:4, 6:4.