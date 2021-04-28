Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене. Во втором круге он обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса.

Для победы немцу потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Зверева. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.



Зверев выполнил шесть эйсов, совершил четыре двойные ошибки и реализовал пять из 12 брейк-пойнтов. Его соперник Беранкис ни разу не подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал два из пяти брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал соревнований Александр Зверев поспорит с победителем встречи между белорусом Ильёй Ивашко и представителем США Маккензи Макдональдом.

Призовой фонд турнира в Мюнхене составляет €419 470. Финал пройдёт 2 мая.