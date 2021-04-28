Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене
Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене. Во втором круге он обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса.
Для победы немцу потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Зверева. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.
Зверев выполнил шесть эйсов, совершил четыре двойные ошибки и реализовал пять из 12 брейк-пойнтов. Его соперник Беранкис ни разу не подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал два из пяти брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал соревнований Александр Зверев поспорит с победителем встречи между белорусом Ильёй Ивашко и представителем США Маккензи Макдональдом.
Призовой фонд турнира в Мюнхене составляет €419 470. Финал пройдёт 2 мая.
Мюнхен. 2-й круг
28 апреля 2021, среда. 15:25 МСК
6
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|4
89
Ричардас Беранкис
Р. Беранкис
Зверев — о Кубке Дэвиса: это просто турнир. Лучше проводить его каждые два–четыре года
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