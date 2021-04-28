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Американец Корда схватился за голову после ошибки на матчболе соперника

Американец Корда схватился за голову после ошибки на матчболе соперника
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Себастьян Корда совершил ошибку на матчболе соперника во время матча первого круга турнира ATP-250 в Мюнхене (Германия).

В конце второго сета матча против колумбийца Даниэля Элахи Галана Ривероса американец смазал лёгкий смэш на тай-брейке при счёте 8:7 в пользу Ривероса. Эмоциональный момент после розыгрыша попал в трансляцию.

Матч завершился со счётом 6:1, 7:6 (9:7) в пользу колумбийца, который в поединке второго круга встретится с пятым номером посева грузином Николозом Басилашвили.

Призовой фонд соревнований составил более € 419 тыс. Действующим победителем турнира является представитель Чили Кристьян Гарин.

Ранее с турнира снялся единственный представитель России — Аслан Карацев. Первым сеяным соревнований в Баварии стал шестая ракетка мира немец Александр Зверев.

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