Американец Корда схватился за голову после ошибки на матчболе соперника

Американский теннисист Себастьян Корда совершил ошибку на матчболе соперника во время матча первого круга турнира ATP-250 в Мюнхене (Германия).
В конце второго сета матча против колумбийца Даниэля Элахи Галана Ривероса американец смазал лёгкий смэш на тай-брейке при счёте 8:7 в пользу Ривероса. Эмоциональный момент после розыгрыша попал в трансляцию.
Матч завершился со счётом 6:1, 7:6 (9:7) в пользу колумбийца, который в поединке второго круга встретится с пятым номером посева грузином Николозом Басилашвили.
Призовой фонд соревнований составил более € 419 тыс. Действующим победителем турнира является представитель Чили Кристьян Гарин.
Ранее с турнира снялся единственный представитель России — Аслан Карацев. Первым сеяным соревнований в Баварии стал шестая ракетка мира немец Александр Зверев.
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