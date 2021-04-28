Карацев подтвердил своё участие в турнире ATP в Лионе

Российский теннисист Аслан Карацев подтвердил своё участие в турнире категории ATP-250 в Лионе (Франция).



В 2021 году 27-я ракетка мира выходил в полуфинал Australian Open, где в трёх сетах уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу — 3:6, 4:6, 2:6. Не недавнем турнире ATP, прошедшем в Белграде (Сербия), Карацев вышел в финал, в котором проиграл итальянцу Маттео Берреттини в трёх сетах со счётом 6:1, 3:6, 6:7 (0:7).



В марте Карацев выиграл турнир категории ATP-500 в Дубае, обыграв в финале представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса в двух сетах со счётом 6:3, 6:2. Эта победа стала первой в карьере российского теннисиста.



Напомним, что ранее Карацев снялся с участия в турнире ATP в Мюнхене. Турнир ATP-250 в Лионе состоится с 17 по 23 мая 2021 года.