Севастова вышла в основную сетку турнира в Мадриде

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова вышла в основной этап турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).



54-я ракетка мира обыграла представительницу Украины Марту Костюк в двух сетах со счётом 6:1, 7:5. На счету Севастовой — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 18. Костюк 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 2.



В других встречах финалов квалификации представительница Беларуси Александра Саснович уступила немке Лауре Зигемунд, украинка Катерина Козлова оказалась сильнее представительницы Казахстана Зарины Дияс.



Среди теннисисток, вышедших в основной этап: Ана Богдан (Румыния), Дарка Ковинич (Черногория), Тамара Цидансек (Словения), Айла Томлянович (Австралия), Ирина Бегу (Румыния) и Нина Стоянович (Сербия).



Турнир WTA-1000 в Мадриде пройдёт с 29 апреля по 8 мая 2021 года.