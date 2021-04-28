Севастова вышла в основную сетку турнира в Мадриде

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова вышла в основной этап турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).
54-я ракетка мира обыграла представительницу Украины Марту Костюк в двух сетах со счётом 6:1, 7:5. На счету Севастовой — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 18. Костюк 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 2.
В других встречах финалов квалификации представительница Беларуси Александра Саснович уступила немке Лауре Зигемунд, украинка Катерина Козлова оказалась сильнее представительницы Казахстана Зарины Дияс.
Среди теннисисток, вышедших в основной этап: Ана Богдан (Румыния), Дарка Ковинич (Черногория), Тамара Цидансек (Словения), Айла Томлянович (Австралия), Ирина Бегу (Румыния) и Нина Стоянович (Сербия).
Турнир WTA-1000 в Мадриде пройдёт с 29 апреля по 8 мая 2021 года.
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