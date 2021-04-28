Кирьос впервые выступит за пределами Австралии после начала пандемии

Австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что он готов выступить на турнире ATP в Мальорке (Испания).
«Я очень взволнован. Я никогда не был в Испании и на Майорке, а трава — моё любимое покрытие.
В этом году я провёл очень мало матчей, поэтому я действительно жду возможности сыграть в Испании. Надеюсь, что я смогу добиться неплохих результатов», — рассказал Кирьос в видео для официального «твиттера» турнира.
Последним турниром, в котором принял участие Кирьос, стал Australian Open. В матче третьего круга он в пяти сетах уступил австрийцу Доминику Тиму со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 4:6. Также он выступил на турнире в парном разряде со своим соотечественником Танаси Коккинакисом, уступив в матче второго круга паре Лукаш Кубот (Польша) и Весли Колхоф (Нидерланды) — 3:6, 4:6.
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