Ивашко вышел в третий круг турнира в Мюнхене

Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в третий круг турнира ATP-250 в Мюнхене (Германия).
107-я ракетка мира обыграл представителя США Маккензи Макдональда в трёх сетах со счётом 6:7 (7:9), 6:1, 6:2. Ивашко совершил 8 эйсов, сделал 0 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-поинта из 10. На счету Макдональда 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-поинтов из 2.
В четвертьфинале турнира Ивашко встретится с первым сеянным, представителем Германии Александром Зверевым, который в своём матче обыграл литовца Ричардса Беранкиса со счётом 6:2, 6:4.
В других матчах дня норвежец Каспер Рууд в двух сетах переиграл уругвайца Пабло Куэваса, аргентинец Гвидо Пелья из-за травмы отказался от дальнейшей борьбы в матче против австралийца Джона Миллмана.
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