Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Ивашко вышел в третий круг турнира в Мюнхене

Ивашко вышел в третий круг турнира в Мюнхене
Теннис / ATP 0

Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в третий круг турнира ATP-250 в Мюнхене (Германия).

107-я ракетка мира обыграл представителя США Маккензи Макдональда в трёх сетах со счётом 6:7 (7:9), 6:1, 6:2. Ивашко совершил 8 эйсов, сделал 0 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-поинта из 10. На счету Макдональда 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-поинтов из 2.

В четвертьфинале турнира Ивашко встретится с первым сеянным, представителем Германии Александром Зверевым, который в своём матче обыграл литовца Ричардса Беранкиса со счётом 6:2, 6:4.

В других матчах дня норвежец Каспер Рууд в двух сетах переиграл уругвайца Пабло Куэваса, аргентинец Гвидо Пелья из-за травмы отказался от дальнейшей борьбы в матче против австралийца Джона Миллмана.

Мюнхен. 2-й круг
28 апреля 2021, среда. 17:10 МСК
Илья Ивашко
107
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 7 		6 6
7 9 		1 2
         
Маккензи Макдональд
127
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021