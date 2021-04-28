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«Невероятное чувство. Зрители — основа любого шоу». Надаль — об игре перед публикой

«Невероятное чувство. Зрители — основа любого шоу». Надаль — об игре перед публикой
Теннис / ATP 0
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Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал о теннисных матчах без фанатов, а также предвосхитил возвращение жизни к привычному ритму.

«Игра перед публикой в Барселоне? Невероятное чувство. Зрители – основа любого шоу. Без них всё менее эмоционально и холоднее.

Будем надеяться, что ритм вакцинации будет расти, чтобы все люди как можно скорее смогли насладиться не только спортивными соревнованиями, но и нормальной жизнью, которая была у нас раньше.

Я не помню такого тяжёлого года для человечества на своей памяти. Надеюсь, что скоро всё вернётся на свои места», — цитирует Надаля издание Tennis Head.

Напомним, что Надаль выиграл проходивший в Барселоне турнир ATP. В финале был обыгран грек Стефанос Циципас – 6:4, 6:7 (6:8), 7:5. На трибуны кортов пускали ограниченное количество болельщиков.

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