«Невероятное чувство. Зрители — основа любого шоу». Надаль — об игре перед публикой

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал о теннисных матчах без фанатов, а также предвосхитил возвращение жизни к привычному ритму.



«Игра перед публикой в Барселоне? Невероятное чувство. Зрители – основа любого шоу. Без них всё менее эмоционально и холоднее.



Будем надеяться, что ритм вакцинации будет расти, чтобы все люди как можно скорее смогли насладиться не только спортивными соревнованиями, но и нормальной жизнью, которая была у нас раньше.



Я не помню такого тяжёлого года для человечества на своей памяти. Надеюсь, что скоро всё вернётся на свои места», — цитирует Надаля издание Tennis Head.



Напомним, что Надаль выиграл проходивший в Барселоне турнир ATP. В финале был обыгран грек Стефанос Циципас – 6:4, 6:7 (6:8), 7:5. На трибуны кортов пускали ограниченное количество болельщиков.

Надаль: часто слышал, что моя карьера будет коротка, но я ещё здесь и сражаюсь за титулы