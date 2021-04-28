«Невероятное чувство. Зрители — основа любого шоу». Надаль — об игре перед публикой

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал о теннисных матчах без фанатов, а также предвосхитил возвращение жизни к привычному ритму.
«Игра перед публикой в Барселоне? Невероятное чувство. Зрители – основа любого шоу. Без них всё менее эмоционально и холоднее.
Будем надеяться, что ритм вакцинации будет расти, чтобы все люди как можно скорее смогли насладиться не только спортивными соревнованиями, но и нормальной жизнью, которая была у нас раньше.
Я не помню такого тяжёлого года для человечества на своей памяти. Надеюсь, что скоро всё вернётся на свои места», — цитирует Надаля издание Tennis Head.
Напомним, что Надаль выиграл проходивший в Барселоне турнир ATP. В финале был обыгран грек Стефанос Циципас – 6:4, 6:7 (6:8), 7:5. На трибуны кортов пускали ограниченное количество болельщиков.
- 28 апреля 2021
-
20:48
-
20:15
-
19:49
-
19:33
-
19:20
-
19:01
-
18:33
-
18:09
-
17:52
-
17:10
-
16:39
-
16:07
-
15:48
-
14:47
-
13:57
-
13:45
-
13:01
-
12:29
-
10:25
-
10:07
-
09:55
-
00:32
- 27 апреля 2021
-
23:16
-
22:11
-
22:11
-
21:43
-
20:49
-
20:15
-
19:27
-
19:00
-
18:25
-
18:03
-
17:30
-
16:55
-
16:24