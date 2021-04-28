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Чилич обыграл Боргеса в матче второго круга на турнире в Эшториле

Чилич обыграл Боргеса в матче второго круга на турнире в Эшториле
Теннис / ATP 0
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Хорватский теннисист Марин Чилич одержал победу в матче второго круга турнира ATP в Эшториле (Португалия).

В своём поединке хорват оказался сильнее португальского теннисиста Нуну Боргеса. Поединок завершился в трёх сетах со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Чилича. На счету хорвата 4 эйса, 0 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 13. Боргес совершил 2 подачи навылет, 0 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 6.

В четвертьфинале Чилич встретится с южноафриканским теннисистом Кевином Андерсеном, который в своём поединке обыграл испанца Карлоса Карбальеса Баэну со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

В других поединках победу одержали француз Уго Умбер и испанец Алехандро Давидович Фокина.

Призовой фонд турнира составляет € 481,270. Финал турнира состоится 2 мая.

Эшторил. 2-й круг
28 апреля 2021, среда. 15:10 МСК
Марин Чилич
42
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		4 4
         
Нуну Боргес
331
Португалия
Нуну Боргес
Н. Боргес
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