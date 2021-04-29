Роджер Федерер продаст победную форму на благотворительном аукционе

Благотворительный фонд швейцарского теннисиста Роджера Федерера совместно с аукционным домом «Кристис» проведёт аукцион, сообщает сайт дома.

Покупатели смогут побороться за 20 престижных лотов, каждый из которых посвящён одному из 20 титулов Роджера Федерера. Стоимость варьируется от 3000 до 70 000 фунтов стерлингов. Например, среди лотов представлен комплект формы, в которой швейцарец выиграл Уимблдон-2007. Стартовая цена составляет 30-50 тысяч фунтов. Победная форма с «Ролан Гаррос»-2009, которая оценивается в 50-70 тысяч фунтов, а также чемпионский кардиган с Уимблдона-2012, который был оценён 40-60 тысяч фунтов. Мероприятие пройдёт в Лондоне (Англия) 23 июня.

Также с 23 июня по 13-14 июля состоится онлайн-аукцион. На нём будут представлены 300 лотов стоимостью от 100 фунтов.