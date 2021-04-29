Александр Зверев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Мюнхене
Шестая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над представителем Литвы Ричардасом Беранкисом в первом матче на турнире в Мюнхене – 6:2, 6:4.
«В последние несколько недель я мало играл в теннис, поэтому знаю, что мне нужно будет прибавлять к следующему матчу. В прошлом я добивался в Мюнхене успеха, и здесь я чувствую себя хорошо. Я хорошо играл на тренировках и, надеюсь, смогу добиться большего на матчах», — приводит слова Зверева сайт ATP.
За выход в полуфинал соревнований Александр Зверев поспорит с белорусом Ильёй Ивашко, обыгравшим во втором круге турнира представителя США Маккензи Макдональда со счётом 6:7, 6:1, 6:2.
Призовой фонд турнира в Мюнхене составляет € 419 470. Финал пройдёт 2 мая.
Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене
Зверев гонится за хет-триком в Мюнхене. Александр силён не только в «Баварских играх»
Один белорусский теннисист сломал ракетку в прыжке, а другой – поборется со Зверевым за полуфинал. Шикарные видео с турнира в Мюнхене.
Рекомендуем вам
- 29 апреля 2021
-
12:22
-
12:03
-
11:38
-
10:59
-
10:09
-
09:38
- 28 апреля 2021
-
23:04
-
21:22
-
20:48
-
20:15
-
19:49
-
19:33
-
19:20
-
19:01
-
18:33
-
18:09
-
17:52
-
17:10
-
16:39
-
16:07
-
15:48
-
14:47
-
13:57
-
13:45
-
13:01
-
12:29
-
10:25
-
10:07
-
09:55
-
00:32
- 27 апреля 2021
-
23:16
-
22:11
-
22:11
-
21:43
-
20:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам