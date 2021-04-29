Александр Зверев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Мюнхене

Шестая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над представителем Литвы Ричардасом Беранкисом в первом матче на турнире в Мюнхене – 6:2, 6:4.

«В последние несколько недель я мало играл в теннис, поэтому знаю, что мне нужно будет прибавлять к следующему матчу. В прошлом я добивался в Мюнхене успеха, и здесь я чувствую себя хорошо. Я хорошо играл на тренировках и, надеюсь, смогу добиться большего на матчах», — приводит слова Зверева сайт ATP.

За выход в полуфинал соревнований Александр Зверев поспорит с белорусом Ильёй Ивашко, обыгравшим во втором круге турнира представителя США Маккензи Макдональда со счётом 6:7, 6:1, 6:2.



Призовой фонд турнира в Мюнхене составляет € 419 470. Финал пройдёт 2 мая.

Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене