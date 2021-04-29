Тони Надаль — о финале турнира в Барселоне: оба финалиста играли не очень хорошо

Испанский тренер Тони Надаль поделился мнением о финале турнира в Барселоне (Испания), в котором его племянник Рафаэль Надаль обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 7:5.

«Это был не лучший матч. Думаю, что ни один из финалистов не играл хорошо, хотя матч получился довольно эмоциональным. Для Рафаэля, я думаю, это было что-то важное. Тот факт, что он может выиграть, не играя очень хорошо, а с ошибками, которых он обычно не делает, может поднять его моральный дух для следующих турниров. Когда ты можешь победить, играя не очень хорошо, это говорит о твоих способностях. Когда для победы нужно быть на высочайшем уровне, появляются сомнения. Для Рафа оценка турнира полностью положительная, потому что он тренировался очень хорошо, потому что победил всех.

Циципас становится лучше с каждым сезоном. В будущем, после трёх великих, которые выиграли всё (Надаль, Джокович и Федерер. — Прим. «Чемпионата»), наступит период, когда все эти титулы будут оспаривать 10 игроков, и Стефанос один из них", — приводит слова тренера Cadena Ser.

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