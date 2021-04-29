Азаренко – пресс-службе турнира в Мадриде: после 15 минут съёмки — это мои лучшие фото?

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко возмутилась выбором фотографий, которые были опубликованы в официальном «твиттере» турнира в Мадриде (Испания).

«Какой отличный выбор фотографий, ребята! Из 10-15 минут фотографирования меня во время тренировки это лучшие кадры?!?!» — написала Азаренко, репостнув фотографии.

В итоге «твиттер» турнира в Мадриде извинился перед белоруской, ответив в комментариях: «Прости нас, мы оступились! Ты знаешь, что мы любим тебя!»

В комментариях болельщики постарались приободрить Викторию. «Согласна! Они делают это намеренно?! Это лучшее, как вы можете выглядеть на фото?! Я бы тоже разозлилась!», «Вы относитесь к этому слишком серьёзно», «Независимо от перспективы и камеры, вы всегда выглядите горячо, красиво и очень естественно!», «Мне нравится фотография, она выглядит естественно, забавно и, прежде всего, оригинально, это необычная фотография. Не сердитесь, вы создали дебаты среди профессиональных фотографов».

Пост доступен в твиттере турнира в Мадриде.

Кудерметова сыграет с Весниной, Александрова — с Азаренко на старте турнира в Мадриде