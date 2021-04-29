Барти уверенно обыграла Роджерс в матче первого круга турнира в Мадриде

Первая ракетка мира Эшли Барти одержала победу в матче первого круга турнира WTA в Мадриде (Испания).



Австралийская теннисистка обыграла 43-й номер рейтинга WTA представительницу США Шелби Роджерс в двух сетах со счётом 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час. Барти совершила 8 эйсов, 0 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Роджерс 0 подач навылет, 1 двойная ошибка и 0 реализованных брейк-пойнтов.



В матче второго круга Барти сразится со словенской теннисисткой Тамарой Цидансек, которая в своём матче переиграла представительницу Тайвани Се Шувэй в двух сетах со счётом 6:2, 6:4.



Турнир категории WTA-1000 проходит в Мадриде с 29 апреля по 8 мая 2021 года. Победительница турнира получит € 315,160 призовых.

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