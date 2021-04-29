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Басилашвили вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене

Басилашвили вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене
Теннис / ATP 0
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Грузинский теннисист Николоз Басилашвили одержал победу в матче второго круга турнира ATP в Мюнхене (Германия).

35-я ракетка мира оказался сильнее представителя Колумбии Даниэля Элахи Галана Ривероса. Матч продолжался 1 час 18 минут. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:4, 6:2 в пользу грузинского игрока. На счету Басилашвили 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Галан Риверос совершил 1 подачу навылет, 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 6.

В четвертьфинальном матче турнира Басилашвили сыграет со словакским теннисистом Норбертом Гомбошом, который в своём поединке в двух сетах переиграл аргентинца Федерико Корию со счётом 6:4, 6:1.

В другой встрече четверга сошлись два немецких теннисиста – Доминик Кёпфер и Ян-Леннард Штруфф. В трёхсетовом поединке победу одержал Штруфф со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (0:7), 6:2.

Турнир ATP-250 проходит в Мюнхене с 27 апреля по 2 мая 2021 года. Призовой фонд составляет €419,470.

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