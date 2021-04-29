Призовой фонд теннисного турнира в Мадриде сильно сократился по сравнению с 2019 годом

Призовой фонд теннисного турнира в Мадриде (Испания) был сильно урезан.
Mutua Madrid Open стало одним из соревнований, которое сообщило о значительном сокращении призовых денег из-за сокращения доходов, вызванных пандемией коронавируса.
Общий призовой фонд турниров WTA и ATP в Мадриде был сокращён на 57% с € 13 557 288 до € 5 775 430, что меньше, чем сумма призовых для туров по отдельности на последнем турнире в 2019 году.
Чемпионы в женском и мужском одиночном разряде получат € 315 160, что меньше суммы за выход в полуфинал на последнем турнире. На каждом этапе турнира, начиная с третьего раунда для мужчин и второго раунда для женщин, призовой фонд уменьшается по крайней мере на 50% по сравнению с 2019 годом.
Турнир WTA в Мадриде проходит с 29 апреля по 8 мая 2021 года. Турнир ATP состоится со 2 по 9 мая.
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