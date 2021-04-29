У испанского теннисиста Мартинеса Портеро и фотографа случился конфликт во время игры

В Эшториле (Португалия) продолжается турнир ATP.



Во время четвертьфинального матча испанский теннисист Педро Мартинес Портеро разозлился на фотографа, находящегося на игре.



100-я ракетка мира был недоволен тем, что фотограф создавал слишком много шума, мешая матчу. Мартинес крикнул фотографу, не сдержав эмоции. «Прекрати уже! Хватит, хватит!» — приводит слова теннисиста журналист Жозе Моргадо в своём «твиттере».

Судье матча Карлосу Рамосу пришлось вмешаться в произошедший конфликт. Он постарался успокоить испанского теннисиста, вынеся ему предупреждение за неспортивное поведение. Судья разрешил фотографу продолжить свою работу.



Матч между Педро Мартинесом Портеро и британским теннисистом Кэмероном Норри закончился победой последнего. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 7:5 в пользу Норри.