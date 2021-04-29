Тренер Медведева: неизвестно, как поведёт себя организм после коронавируса

Тренер российского теннисиста Даниил Медведева Жиль Сервара рассказал, как его подопечный восстанавливается после заболевания коронавирусом.



«Он полноценно тренируется около недели. Мы следили за его физическим состоянием и здоровьем, чтобы скорректировать требования к тренировкам. Неизвестно, как поведёт себя организм после заболевания малоизученным вирусом.



Насколько сильно отстал Медведев от других теннисистов? Безусловно, такие теннисисты, как Стефанос Циципас, обладают большей уверенностью ввиду его последних результатов. Но мы должны смотреть на себя, сосредоточиться на собственных целях», — рассказал Сервара в интервью Tennis Majors.



Напомним, что Даниил Медведев снялся с турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло в связи с положительным тестом на коронавирус.