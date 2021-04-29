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Кузнецова объявила о снятии с турнира в Мадриде

Кузнецова объявила о снятии с турнира в Мадриде
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова объявила о снятии с турнира WTA в Мадриде (Испания).

«Я вынуждена объявить о своём отказе от одного из моих любимых турниров в Мадриде из-за травмы, полученной во время тренировки. Я очень разочарована и сделаю всё, чтобы очень скоро вернуться», — написала Кузнецова в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Светланы Кузнецовой.

Светлана Кузнецова в настоящий момент занимает 36-е место в рейтинге 52 недель WTA. Последним турниром, в котором российская теннисистка принимала участие, стал турнир категории WTA-1000 в Майами (США). В матче первого круга она в трёх сетах уступила француженке Ализе Корне со счётом 6:2, 2:6, 1:6.

Последним соревнованием, в котором Кузнецова одержала победу, стал турнир в Вашингтоне в 2018 году.

Россиянку долго не пускали в США, лишив её титула. Но она прилетела и побеждает
Светлана Кузнецова, получив долгожданную визу, выиграла в Америке 4 матча за полторы недели и встретится с одной из звёзд США.
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