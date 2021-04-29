Сервара: Медведев не выиграл ни одного матча на «Ролан Гаррос». Не хочу шутить об этом

Жиль Сервара, тренер третьей ракетки мира Даниила Медведева, рассказал о подготовке к «Ролан Гаррос», а также об ожиданиях публики от теннисиста.



«Сможем ли мы вернуться в форму, в которой находились перед турниром в Монте-Карло? Сложный вопрос. Всё будет зависеть от нашей работы. Мы посмотрим на предстоящие турниры в Мадриде и Риме и сделаем выводы, где мы можем улучшить игру.



Даниил не выиграл ни одного матча на «Ролан Гаррос». Мы шутили об этом раньше, чтобы не добавлять лишнего давления, но теперь мне не хочется смеяться над этим.



Сложно ли оправдывать ожидания, находясь в статусе третьей ракетки мира? Только сам Даниил может ответить на этот вопрос. Данный статус обязывает показывать своё мастерство, претендовать на победу во всех турнирах, в которых участвуешь. Безусловно, Даниил – сильный теннисист, но ему необходимо улучшать свою игру постоянно.



Он претендовал на победу на многих турнирах в последнее время (Медведев выиграл турнир «Мастерс» в Париже и Итоговый чемпионат ATP в Лондоне в ноябре 2020 года, а также турнир ATP в Марселе в марте 2021 года. – Прим. «Чемпионата»), но нужно закрепиться в данном статусе. Постоянное стремление стать сильнее держит лучших теннисистов в тонусе», — рассказал Сервара в интервью Tennis Majors.