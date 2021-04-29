Бенчич вышла во второй круг турнира в Мадриде, уверенно обыграв Младенович

11-я ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич выиграла матч первого круга на турнире WTA в Мадриде (Испания).



Бенчич в своём матче обыграла представительницу Франции Кристину Младенович в двух сетах со счётом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 20 минут. Бенчич совершила 2 эйса, 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 4. На счету Младенович 0 подач навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.



В матче второго круга восьмая сеяная Бенчич сыграет с американкой Бернардой Пера, которая в своей встрече переиграла 24-ю ракетку миру хорватку Петру Мартич в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.



Также во второй круг вышли Анжелика Кербер (Германия), десятая ракетка мира Кики Бертенс (Нидерланды), Петра Квитова (Чехия), Онс Жабер (Тунис), Йоханна Конта (Великобритания), Паула Бадоса Хиберт (Испания), Слоан Стивенс (США), Ига Швентек (Польша), Лаура Зигемунд (Германия) и Анастасия Севастова (Латвия).



Турнир WTA в Мадриде проходит с 29 апреля по 8 мая 2021 года. Призовой фонд составляет €2 549 105.

Призовой фонд теннисного турнира в Мадриде сильно сократился по сравнению с 2019 годом